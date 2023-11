La rissa sfiorata a Ballando con le Stelle, svelata da DavideMaggio.it continua a tenere banco. Da una parte Teo Mammucari – che nella passata puntata si è reso protagonista di un altro spiacevole battibecco con Selvaggia Lucarelli – dall’altra Antonio Caprarica, che si era detto persino pronto a lasciare il programma. In ballo il presunto video che avrebbe ripreso la discussione dai toni accesi.

Lite a Ballando tra Mammucari e Caprarica: il video

Milly Carlucci, nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, aveva anticipato che con ogni probabilità il video in oggetto sarebbe stato fatto vedere, ed alla fine così è stato. Ma non in diretta.

La scelta è virata su RaiPlay durante la striscia Ballando Segreto. Nel filmato si vedono i due concorrenti litigare animatamente.

Caprarica prende la parola nella sala delle stelle, durante la puntata, tuonando con l’ex conduttore de Le Iene:

Tu devi imparare a non esagerare Mammucari, eh! Perché se tu fai il cafone… Te lo dico pubblicamente. Io non ti ho mai dato del cane, però ti direi comico di terz’ordine. E allora staia attento, no, non me ne frega niente di ballare o non ballare, modera i tuoi termini! E’ chiaro? Io sto calmissimo ma te lo dico anche in diretta. Bastonata in testa? Io non ho detto nulla del genere! Sei tu che hai iniziato a dire che sono un pezzo di legno incenerito. Davvero lo pensi? E allora io penso che sei un comico di terz’ordine è chiaro? Uno che come te cerca di far ridere la gente prendendo in giro gli altri. Ma vattene a casa! Sei un cafone di quart’ultimo ordine, mi dispiace. Io non ti conosco e non intendo continuare a conoscerti quindi ti prego di accomodarti sennò continua a fare i tuoi spettacoli. Arriva qui un imbecille mi dà del cane, ma che la smetta. Ma scherziamo, davvero?!

Durante lo scontro anche Teo Mammucari ha usato toni molto accesi:

‘Ti do una bastonata in testa’, mi hai detto! Comico di terz’ordine ci sei te, che dici ste ca**ate. E allora stai calmo Caprarica. Non fare l’intellettuale che aggredisce. Chi ha cominciato per primo a dire ‘ti do una bastonata in testa’? Chi? Vergognati! Non l’hai detto? Io ho detto che sei un cane e un pezzo di legno incenerito, è vero. Ma non come uomo, a ballare! Io non sto parlando della tua professione del ca**o. Stai a fare l’intellettuale, ma il cafone sei tu. La bastonata la dai a tuo marito. Vai caro, vai. La bastonata la dai a tuo fratello. Vattene va! Questo fa l’intellettuale ma è uno str***o e cattivo, capito. Ma stai zitto intellettuale statte zitto e smettila. Ma cosa minacci?!

Mammucari poi sarebbe stato bonariamente ripreso da Ricky Tognazzi, ma Teo ha ribadito nuovamente che sarebbe stato Caprarica a iniziare.

Alla fine della fiera, nessuna rissa (sebbene DavideMaggio.it avesse correttamente parlato di “sfiorata rissa”), ma solo una brutta lite dai toni accesi, con qualche insulto che ovviamente non sarebbe stato opportuno mandare in onda su Rai1.

