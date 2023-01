Donatella Hodo, giovane 26enne di origini albanesi si è suicidata in carcere, ma prima di compiere il drammatico gesto aveva scritto una lettera a Maria De Filippi chiedendole aiuto. E’ una missiva drammatica, quella resa nota nelle passate ore e ripresa da Fanpage.it e pubblicata dal Corriere della Sera, nella quale la giovane si rivolge con il cuore in mano alla nota conduttrice Mediaset.

Prima di suicidarsi, Donatella aveva tentato l’ultima carta chiedendo aiuto a Maria De Filippi. Evidentemente sperava in un gesto da parte della conduttrice, nella quale aveva riposto la sua ultima speranza:

Sono trascorsi 5 mesi dal suicidio della ragazza, avvenuto nella sua cella nella notte tra l’1 e il 2 agosto inalando gas dal fornelletto in dotazione, ed il padre di Donatella, dopo aver ritrovato la lettera destinata a Maria De Filippi ha deciso di renderla nota. La missiva sarebbe stata scritta il 10 ottobre 2020 mentre si trovava in carcere a Montorio ma mai consegnata alla conduttrice. Ecco cosa scriveva:

C’era la voglia di una nuova vita nelle parole di Donatella che si era affidata a Maria De Filippi, vedendo forse in lei la sua ultima speranza:

Nella lettera Donatella parlava anche del figlio che le fu portato via a 21 anni:

Nessuno mi stava aiutando, così mi hanno rimessa in carcere e portato via il piccolo. Volevo morire… perché non mi hanno mandata in comunità con il mio piccolo angelo, perché invece mi hanno spezzato il cuore così? Ogni giorno, ora, mi chiedo dov’è, come sta, di che colore sono i suoi occhi e mi sento in colpa per non aver potuto fare niente per lui… non potrò mai dimenticare, mai.