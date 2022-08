Lavinia è la nuova tronista di Uomini e Donne. Oggi si è registrata la prima puntata di Uomini e Donne in partenza dal prossimo 19 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Witty TV ha già caricato le prime clip di presentazione delle nuove troniste, scopriamo qualcosa di più su Lavinia, in attesa di vederla su Canale 5 tra due settimane, pronta per il suo nuovo percorso TV:

I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla e sono un po’ viziata. Ci hanno sempre fatto frequentare le migliori scuole. Mamma è severa mentre papà ci ha sempre viziato.

Qual è il suo uomo ideale? Ecco il suo identikit:

Ho sofferto per amore ma non l’ho mai fatto vedere, piuttosto mi lacero dentro. Se mi lego dò tutto. Ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta.

Un uomo per conquistarmi deve essere paziente, tenace e non deve farmi annoiare. Mi piacciono i ragazzi sportivi e aspetto il primo passo: l’uomo deve essere uomo. Prometto di essere me stessa e ci metterò il cuore.