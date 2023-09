Lavinia Abate, chi è la nuova Gatta Nera de Il Mercante in Fiera – VIDEO

Lavinia Abate è la nuova Gatta Nera de Il Mercante in Fiera, il preserale condotto da Pino Insegno in partenza dal 18 settembre 2023 in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì a partire dalle 19.50.

Lavinia Abate, chi è la nuova Gatta Nera de Il Mercante in Fiera

Lavinia Abate è la Miss Italia in carica. Nata il 24 marzo del 2004 a Roma, attualmente ha 19 anni ed è alta 1,74 centimetri. Sarà la nuova Gatta Nera de Il Mercante in Fiera in sostituzione di Ainett Stephens e dopo il piccolo scandalo che ha investito Candelaria Solorzano.

“Sono una sognatrice ma fino all’ultimo non ci credevo” ha dichiarato Lavinia dopo l’elezione a Miss Italia.

Lavinia Abate è un’appassionata di danza da oltre un decennio e ha dedicato ben nove anni della sua vita al coro dell’Accademia di Santa Cecilia.

Inoltre, ha un profondo interesse per la composizione e nutre una grande passione per il canto e la creazione musicale. Il suo sogno è quello di diventare una cantautrice o una compositrice di successo.

Durante l’evento di incoronazione, ha emozionato il pubblico esibendosi sul palco con una canzone di sua composizione dal titolo “Vino rosso”.

Il suo impegno e la sua dedizione nel mondo della musica dimostrano la sua determinazione a perseguire la sua passione e a realizzare i suoi sogni nel campo dell’arte e dell’espressione musicale.