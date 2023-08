Il nome di Candelaria Solorzano era trapelato nei giorni scorsi come nuova Gatta Nera de Il Mercante in Fiera, prossimamente in onda su Rai2 e condotto da Pino Insegno. A farlo era stato il blog DavideMaggio.it, ma mai di fatto ufficializzato dall’azienda di Viale Mazzini. E, come osserva oggi Fanpage.it, a quanto pare non lo farà.

Candelaria Solorzano non sarà la nuova Gatta Nera: ecco perché

Cosa è successo? Cosa avrebbe fatto cambiare idea alla Rai rispetto al ruolo di Candelaria Solorzano? Si tratta di una Instagram Story rilanciata poi da Giuseppe Candela su Twitter, in cui la giovane modella 28enne argentina maneggia una sostanza non identificata mentre si diverte con un gruppo di amici.

Immagini che avrebbero scosso i piani alti della Rai, che però come confermato da Fanpage.it, non la caccia né la prende. Ma frena, dal momento che non esisterebbe alcun contratto in essere tra la modella e viale Mazzini.

Una nuova tegola sulla testa di Pino Insegno, dunque, prima finito nel mirino per via della sua amicizia a Giorgia Meloni, poi per il battibecco avuto con l’ex Gatta Nera, Ainett Stephens per via della mancata riconferma. E adesso anche l’affaire Candelaria Solorzano, che si sarebbe lasciata scappare un’occasione importante per via di una leggerezza e della foga di postare sempre tutto sui social.