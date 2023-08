Candelaria Solorzano, chi è la nuova Gatta Nera del Mercante in fiera

Nel nuovo Mercante in Fiera condotto da Pino Insegno, la Gatta Nera ci sarà ma il ruolo non sarà ricoperto da Ainett Stephens. Secondo quanto reso noto da DavideMaggio.it, la nuova protagonista femminile del programma sarà Candelaria Solorzano.

Se nelle precedenti edizioni del Mercante in Fiera il ruolo femminile per eccellenza era ricoperto da Ainett Stephens, adesso arriva Candelaria Solorzano. Potrebbe però cambiare il nome del ruolo da Gatta Nera a Carta Nera.

Ma chi è la modella argentina scelta dal programma di Rai2?

Candelaria ha 28 anni, viene dall’Argentina ma da tempo vive a Milano dove lavora come modella.

Su Instagram ha un bel seguito da oltre 70 mila follower. Proprio nelle passate settimane Pino Insegno aveva dichiarato a DavideMaggio.it:

Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando.

Ainett è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Parole che avevano scatenato le reazioni dell’ex Vippona che aveva preteso, invano, le scuse del conduttore.

Perché Ainett Stephens è fuori da Il Mercante in Fiera? Spunta il vero motivo (e no, l’età non c’entra) #gfvip https://t.co/8fwPPK9IFk

— BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 19, 2023