Si è urlato all’age-shaming facendo esplodere un vero e proprio caso attorno alle parole di Pino Insegno su Ainett Stephens fuori da Il Mercante in Fiera. Ma il reale motivo per il quale non sarà ancora lei a calarsi nei panni della Gatta Nera non avrebbe nulla a che vedere con l’età.

Pino Insegno, dopo la presentazione dei palinsesti Rai, intercettato dal blog DavideMaggio.it aveva rilasciato una intervista in cui annunciava che avrebbe fatto a meno di Ainett Stephens. Il motivo? “E’ diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni”.

Parole che avevano sollevato qualche polemica di troppo, con la stessa Ainett che era intervenuta nel video in apertura per chiedere le scuse pubbliche al conduttore. Scuse mai di fatto arrivate (con tanto di contro-replica di Insegno).

Il caso ha portato a dividere gli utenti dei social tra chi ha preso le difese (e le parti) dell’ex Gatta Nera e chi invece quelle del conduttore. Adesso però proprio il blog di Davide Maggio ha aggiunto un tassello ulteriore:

A far propendere per l’esclusione di Ainett non ci sarebbe l’età anche perché il tempo con la venezuelana è stato più che clemente. Quello che avrebbe fatto storcere il naso ai vertici Rai è la sua attività su OnlyFans, discusso social network in cui i creatori di contenuti si mostrano, spesso e volentieri, in momenti di intimità.

Se a ciò poi ci aggiungiamo le riflessioni sull’opportunità di tenere quel personaggio così com’era, si capisce il perchè Insegno e co. abbiano optato per un’altra decisione. In quest’ottica le parole del conduttore ai nostri microfoni sarebbero da intendersi come diplomatiche (quel “è diventata un po’ più grande”, dopotutto potrebbe intendersi come “avrà altre priorità”).