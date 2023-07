Pino Insegno, nessuna scusa ad Ainett Stephens: “Non l’ho offesa”

Nessuna scusa ad Ainett Stephens da parte di Pino Insegno. Il conduttore del futuro (e rinnovato) Mercante in Fiera, raggiunto da TvBlog.it ha commentato le parole dell’ex Gatta Nera, la quale si era risentita per un precedente commento in cui, tra le righe, Insegno asseriva che fosse troppo vecchia per ricoprire ancora il suo passato ruolo.

Pino Insegno liquida Ainett Stephens: la replica

Ci sarà la Gatta Nera nel prossimo Mercante in Fiera, in onda su Rai2 da settembre? Intercettato dal blog di Davide Maggio durante la presentazione dei palinsesti Rai, Pino Insegno aveva commentato:

Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett (Stephens, ndR) è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma.

Parole che non erano state particolarmente gradite all’ex Vippona, la quale era intervenuta via social con un video sfogo (in apertura), in cui chiedeva al conduttore delle scuse:

Mi dispiace se hai usato il termine sbagliato e io, veramente, pretenderei delle scuse, come minimo.

Ma Insegno a quanto pare non ne ha voluto sapere, e come riferiscono i colleghi di TvBlog, ecco qual è stato il suo commento sulla vicenda e in che modo ha liquidato Ainett Stephens: