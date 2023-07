Dopo le parole di Pino Insegno, Ainett Stephens non ci sta e sbotta pubblicamente. Lei troppo vecchia per fare la Gatta Nera nella nuova edizione de Il Mercante in Fiera? Questo ciò che avrebbe lasciato intendere il conduttore che ha dichiarato di non aver pensato alla showgirl ed ex gieffina perché “è diventata un po’ più grande”.

Le parole del conduttore non sono state particolarmente gradite da Ainett Stephens la quale ha replicato a tono (il video in apertura) a Pino Insegno parlando chiaramente di “antichi retaggi”. La soubrette ha poi chiesto chiaramente anche delle scuse:

Ragazzi, tanti di voi mi state chiedendo se sono rimasta male del fatto che adesso che inizia la nuova edizione del Mercante in fiera, il ruolo della Gatta Nera affidato a un’altra ragazza presumibilmente più giovane. Perché dico presumibilmente? Perché l’incaricato che condurrà la trasmissione ha fatto un comunicato dicendo che non mi ha riconfermata perché sono invecchiata. Sono rimasta più male per quello perché vedere oggi come oggi, persone che hanno età importante rimaste legate a questi antichi retaggi, è inammissibile. Vi dico una cosa, ragazzi: adesso che ho 40 anni mi sento meglio. I 40 sono più belli dei 30 e più belli dei 20, perché oggi come oggi ho una consapevolezza e quelle pochezze che mi preoccupavano quando avevo 20 anni, ora non mi preoccupano più. La donna moderna non deve avere più preoccuparsi di non apparire bene, perché abbiamo le nostre idee, abbiamo il nostro benessere e non viviamo più soggiogate dai maschietti […] Mi sento più viva e fresca e affascinante che mai. Mi dispiace se hai usato il termine sbagliato. Pretenderei delle scuse, come minimo. In bocca al lupo per la nuova Gatta Nera.