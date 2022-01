Ainett Stephens, tramite le sue storie di Instagram, ha fatto un discorso perfetto contro il razzismo di Katia Ricciarelli, attuale concorrente del Grande Fratello Vip che ne dice una dietro l’altra senza alcun freno.

La matrona di questa edizione continua con gli insulti nei confronti di Lulù Selassiè. Tra gli ultimi? “Se avessi un figlio come te mi sparerei subito…”. Il video è stato condiviso da Ainett che ha aggiunto:

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato pure delle frasi razziste di Katia:

Qualcuno può chiamarlo dramma, retorica etc… perché queste cose può capirle solo chi le vive in prima persona! Questa nazione è piena di figli di immigrati nati e cresciuti in Italia e di genitori misti, come mio figlio Cristopher che è mulatto nato in Italia di padre italiano.

Mio figlio non è mai stato in Venezuela, perciò l’unica realtà che conosce appartiene a questo paese, adesso ha 6 anni pensate se fra 10 anni si deve sentire dire “vai nel tuo paese”, “scimmia”, “mi sparerei se fosse come te”: ma stiamo scherzando?

E’ grave! In Italia ci sono milioni di giovani che vivono una crisi d’identità, depressione e complessi perché si sentono italiani ma vengono trattati da stranieri e bullizzati.

Come mamma di un bambino misto non posso fare finta di niente, lottiamo tanto contro il bullismo e razzismo e poi una donna del calibro di Katia Ricciarelli fa onore a queste abominazioni in TV nazionale?

Sono disgustata e molto triste. Spero vengano presi dei provvedimenti al più presto, se non altro in nome dei tanti giovani che si sono sentiti toccati dinanzi a questo oltraggio.