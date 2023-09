Lavinia Abate è stata scelta come la nuova Gatta Nera de Il Mercante in Fiera, il programma preserale condotto da Pino Insegno. Questa nuova edizione partirà il 25 settembre 2023 e andrà in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì a partire dalle 19.50.

Lavinia Abate, chi è la nuova Gatta Nera de Il Mercante in Fiera

Lavinia Abate attualmente detiene il titolo di Miss Italia. È nata il 24 marzo 2004 a Roma ed è una giovane donna di 19 anni, con un’altezza di 174 centimetri. Sarà la prossima Gatta Nera de Il Mercante in Fiera, subentrando a Ainett Stephens e dopo l’episodio che ha coinvolto Candelaria Solorzano.

Dopo essere stata eletta Miss Italia, Lavinia ha condiviso le sue emozioni dichiarando: “Sono sempre stata una sognatrice, ma fino all’ultimo istante non credevo fosse possibile”.

Lavinia Abate è appassionata di danza da oltre un decennio e ha dedicato ben nove anni della sua vita al coro dell’Accademia di Santa Cecilia. Inoltre, ha un profondo interesse per la composizione e nutre una grande passione per il canto e la creazione musicale. Il suo sogno è diventare una cantautrice o una compositrice di successo.

Durante la cerimonia di incoronazione, ha commosso il pubblico esibendosi sul palco con una canzone di sua composizione intitolata “Vino rosso”.

Il suo impegno e la sua dedizione nel mondo della musica dimostrano la sua determinazione nel perseguire la sua passione e nel realizzare i suoi sogni nel campo dell’arte e dell’espressione musicale.

Fidanzato e vita privata

Lavinia non è fidanzata. Circa un anno fa aveva ammesso di avere un ragazzo, ma poi la relazione era finita: “Siamo rimasti amici, adesso sono concentrata su me stessa”, aveva confidato.

Lavinia Abate ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera in cui ha parlato del suo uomo ideale svelando alcuni dettagli:

Ho sempre avuto il complesso dell’altezza, l’uomo ideale dovrebbe quanto meno essere più alto di me.

Il post di Miss Italia

Ecco il post di Miss Italia per confermare il suo nuovo ruolo in TV: