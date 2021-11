Lady Gaga ospite da Fabio Fazio durante la nuova puntata di Che tempo che fa in onda su Rai3, ha parlato del suo nuovo film House of Gucci, al cinema dal 16 dicembre (ma non solo).

Bella e raggiante come non mai, la popstar ha esordito facendo un commovente discorso sulla comunità LGBTQI+ dopo l’affossamento della legge Zan:

Dopo aver visto un video con le sue canzoni cantate nelle piazze italiane, Lady Gaga si è commossa.

Successivamente si è emozionata di nuovo guardando un collage che ripercorreva la sua meravigliosa carriera, specie quando ha rivisto il video con Bradley Cooper.

Il pubblico di Che tempo che fa le ha dedicato una standing ovation che l’ha commossa ancora e Fabio Fazio le ha dovuto portare un fazzoletto per potersi asciugare le lacrime.

Ho dedicato tanto tempo all’Italia. Forse è stato il momento in cui mi sono sentita più bella in tutta la mia vita perché in America quando la gente vede qualcuna come me dice ‘Questa è pazza’ anche se sono vestita così, in Italia invece in piazza di Spagna le donne sono vestite in un modo incredibile, sono belle, forti, colorate, vibranti.