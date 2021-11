Lady Gaga ieri si trovava a Milano per la prima italiana di House of Gucci, il film in cui interpreta la parte di Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci nel 1995. Alla premiere tanti volti noti, tra cui Tommaso Zorzi insieme al fidanzato Tommaso Stanzani.

Tommaso Zorzi e Stanzani alla prima di House of Gucci

La coppia, nel pomeriggio, aveva già emozionato il pubblico con la prima (e probabilmente ultima) intervista insieme nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin.

In serata, Zorzi e Tommaso Stanzani si sono concessi il red carpet al The Space Cinema.

Lady Gaga durante la premiere milanese ha parlato del suo ruolo e dei temi del film di Ridley Scott ma anche del suo rapporto con l’Italia, paese che ama moltissimo. Dopo la visione della pellicola, Tommaso Zorzi ha fatto una piccola recensione su Instagram:

Pareri discordanti per il film. Partiamo dal presupposto che dura tre ore, quindi mettetevi comodi perché sarà una roba lunga… gli americani hanno questo talento innato per questo genere di racconti e la loro impronta è palpabile. Forse per questo, per noi italiani che conosciamo il caso Gucci, ci sono un paio di cose che non combaciano. Il film è girato per intero a Roma ma noi sappiamo che tutti i fatti si sono svolti a Milano. E’ un film piacevole, un cast stellare e Lady Gaga bravissima. La storia ti appassiona ma non devi pensare che ti stanno raccontando il caso Gucci.

Alcuni tweet sull’argomento

Barbara d’Urso che stasera è lì per parlare in privato con Lady Gaga e proporle l’Isola pic.twitter.com/LX0rOEyksm — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 13, 2021