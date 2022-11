Con l’uscita della quinta stagione di The Crown, il tema che riguarda Lady Diana e il suo sfortunato matrimonio con Re Carlo III d’Inghilterra si è fatto attuale come non mai. Patrick Jephson, ex addetto stampa della principessa triste, nel podcast The Scandal Mongers ha fatto delle rivelazioni sconvolgenti.

Lady Diana, “Volevano farla passare per pazza”: il piano dello staff di Carlo

Quei cortigiani, alcuni dei quali ancora al servizio dell’ormai sovrano d’Inghilterra Carlo III, resero la vita di Diana un inferno diffondendo bugie secondo cui soffriva di una malattia mentale. Hanno pianificato tutto nei minimi dettagli. Campagne diffamatorie sistematiche sulla salute mentale della principessa. Vennero fatte nel periodo della tresca tra Carlo e Camilla Parker Bowles che, a Palazzo, era un segreto di Pulcinella. Questi fatti non possono essere sepolti. Perché le persone coinvolte sono ancora in circolazione, e l’uomo per cui tifavano ora è il nostro re.

L’ex addetto ha continuato:

Quando Diana si è resa conto che i cortigiani stavano cercando di infangarla con accuse di instabilità mentale, ha iniziato a parlare in pubblico dei suoi disturbi alimentari. Non riesco a pensare a una migliore definizione di sanità mentale. Ci sono persone che ti accusano di essere pazza, e tu ti alzi e parli della tua bulimia, spiegando che colpisce molte persone, in particolare le giovani donne. Penso sia stato un segno di straordinaria forza che ha rivelato tutta la meschinità di coloro che calunniavano Diana.

Nonostante questo, alcune persone credono che Lady Diana avesse dei problemi mentali e, proprio su questo aspetto, Patrick Jephson ha un pensiero preciso:

Conoscevo la principessa Diana meglio di tantissimi altri. Considerando la vita che ha vissuto, considerando le pressioni a cui è stata sottoposta, posso dire con certezza che era una delle persone più sane di mente che abbia mai incontrato.