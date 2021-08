Tommaso Zorzi racconta Lady Diana nell’anniversario della sua scomparsa

Tommaso Zorzi ricorda Lady Diana nella sue storie di Instagram. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha svelato, con estrema passione, alcuni dettagli sulla principessa del popolo.

Tommaso Zorzi ricorda Lady Diana

Diana ha cambiato alcune percezioni che abbiamo oggi. – esordisce Tommaso Zorzi – Tra i gesti più significativi? Stringere la mano ad un paziente sieropositivo per significare che l’HIV non si passava tramite contatto.

Si è battuta anche contro l’uso delle mine antiuomo. Come fece con l’HIV fece anche con la lebbra, cercando di far passare il messaggio che questi sono pazienti che vanno trattati con dignità e amore come qualunque altro paziente.

Lei fu la donna più cacciata al mondo. E’ morta inseguita dai paparazzi.

Tommaso Zorzi ha parlato anche degli iconici look di Lady Diana, campionessa di stile già negli anni ‘90.

Ma tornando alla frivolezza lei ha sempre anticipato le tendenze con i suoi look. Indossa cose attualissime negli anni ‘90.

Io sono ossessionato dai look di Lady Diana ed oggi si possono trovare le sue felpe, esistono ancora e costano una 70ina di dollari e sono molto figh*. Ci sono un sacco di pezzi che lei metteva che si riescono ancora a trovare online a prezzi moderati.

È un piacere da 42enne ascoltare un giovane tanto preparato ed appassionato.

Poi, anche in questo caso, Tommaso ha toccato le corde del mio cuore vista la mia fortissima passione nei confronti di Lady Diana.