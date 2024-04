La Talpa 2024, le novità della prossima edizione in versione low cost: “Appeal superiore a quelli di Grande Fratello e Isola”

La Talpa 2024 ci sarà? E’ questa la domanda che i veri appassionati di reality, da tempo ormai si pongono. Questa volta però pare essere quella buona. A distanza di qualche anno (era il 2021) dall’annuncio di Pier Silvio Berlusconi in merito al ritorno in casa Mediaset del reality, La Talpa fino ad ora è rimasta in stand by.

La Talpa 2024: quando andrà in onda? Tutte le novità

Nella prossima stagione televisiva, tuttavia, finalmente La Talpa 2024 potrebbe vedere la luce. Ma come sarà? A svelare alcuni retroscena e novità ci ha pensato il blog televisivo DavideMaggio.it che ha anticipato:

Il progetto prevede un ritorno con una novità importante: La Talpa 2024 non avrà lo studio. Non solo, per la prima volta si potrebbe girare interamente in Italia. Al momento c’è in ballo, però, anche un’altra location europea.

A vent’anni dal debutto de La Talpa su Rai2, nel lontano 2004, il reality potrebbe subire un restyling generale abbracciando il genere factual:

Un modo per tagliare i costi e differenziarsi dagli altri reality Mediaset che va a riprendere il format originale che non prevede diretta.

A distanza di 16 anni, dunque, tutto potrebbe davvero cambiare. Non è un caso però che, alla luce di tutte queste novità il blog televisivo si ponga una domanda:

Sulla carta l’appeal per una nuova edizione del format, portato al successo da Paola Perego, è superiore sia a quello di Grande Fratello che di Isola dei Famosi. Sarà lo stesso per una versione moderna ma low cost?

Il progetto andrà in onda su Canale 5 ed al momento le puntate in programma sono 6, probabilmente tra ottobre e novembre 2024. Ancora nessuna decisione sarebbe stata presa in merito alla conduzione: perché non ripuntare ancora su Paola Perego? In merito il blog svela: “A Mediaset non si vedono chissà quali alternative disponibili ma qualcuno scalpita…”.