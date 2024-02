Grande Fratello cancellato per La Talpa? “Vertici soddisfatti, non risulta”, ma spunta l’ipotesi Signorini out

Negli ultimi giorni sul Grande Fratello circolano indiscrezioni non proprio rassicuranti. C’è chi fuori dalla Casa urla considerando quella in corso come l’edizione peggiore di sempre e chi assicura che da settembre e per un anno il reality si prenderà una salutare pausa per lasciare il posto a La Talpa.

Grande Fratello cancellato per La Talpa? Le ipotesi

Alfonso Signorini, in diretta nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello ha rassicurato i suoi fedeli fan sul fatto che ci saranno ancora molto altre puntate da qui a venire. Una frase che, secondo molti, sarebbe stata una frecciatina nonché una smentita alle tante voci recenti sul destino del reality:

Un po’ come dicevano gli antichi, Hic manebimus optime, che significa qui staremo benissimo. E infatti qui noi rimaniamo e ci stiamo anche benissimo. Se ne facessero una ragione.

A confermare le parole di Signorini ci ha pensato questa mattina anche il giornalista Giuseppe Candela, che sul social X (l’ex Twitter) ha scritto:

A me non risulta che Mediaset abbia intenzione di cancellare il #GrandeFratello. I problemi logistici sono risolvibili, l’arrivo de La Talpa non escluderebbe l’altro reality. I vertici sono soddisfatti dei risultati, si parla di 40 prime time tra il 18/20% a costi contenuti. La Talpa? Come spiegato da Pier Silvio a fine gennaio l’ipotesi c’è ma la certezza non ancora.

Tuttavia ci sarebbe nell’aria un’altra ipotesi e questa volta a svelarla è stato Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, che nelle sue Instagram Stories ha scritto:

No, i vertici non sono soddisfatti di Alfonso e company. Quindi probabilmente, anzi, sicuramente toglieranno Alfonso e continueranno con il GF a settembre. Sarebbe anche ora.