Il Grande Fratello si prenderà un anno di salutare pausa? A quanto pare Alfonso Signorini, padrone di casa delle ultime edizioni, non la penserebbe affatto così e nel corso della puntata di ieri ha voluto chiarirlo ricorrendo ad una citazione latina per smentire i rumors.

Grande Fratello chiude da settembre? L’intervento di Signorini

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello, il conduttore, supportato in studio dall’opinionista Cesara Buonamici, ha replicato a suo modo alle indiscrezioni relative alla chiusura del Grande Fratello ed alla presunta rivoluzione in atto dal prossimo settembre, data per certa dal giornalista Gabriele Parpiglia.

Secondo quest’ultimo, infatti, non solo non si tratterebbe più di semplici rumors, ma dalla prossima stagione televisiva al posto del Grande Fratello sarebbe andata La Talpa. La risposta di Signorini? “Hic manebimus optime”, ovvero “Qui staremo benissimo”.

Nel corso della 37esima puntata, il conduttore ha esordito:

C’è un clima leggero e quieto, come piace a noi.

Poi però nel corso della trasmissione, Signorini ha voluto lanciare una ulteriore frecciatina mettendo a tacere le indiscrezioni:

Siamo arrivati alla trentasettesima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre. Un po’ come dicevano gli antichi, Hic manebimus optime, che significa qui staremo benissimo. E infatti qui noi rimaniamo e ci stiamo benissimo. Se ne facessero una ragione. E ora continuiamo a parlare di flirt e seduzione.

Basterà a zittire i rumors sulla crisi del reality?

“Noi qui rimaniamo e ci stiamo benissimo. Se ne facessero una ragione” #GrandeFratello pic.twitter.com/QN3Yq7Y3b3 — trashtvstellare (@tvstellare) February 19, 2024