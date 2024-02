Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello, il momento post nomination si è rivelato particolarmente delicato per uno dei concorrenti finito al televoto. Oltre a Stefano Miele e Sergio D’Ottavi, infatti, a finire a rischio eliminazione sono stati anche Beatrice, Marco e Federico. E proprio quest’ultimo è rimasto particolarmente deluso.

Federico deluso dopo la puntata del Grande Fratello

Federico Massaro era certo di non finire in nomination, anche alla luce dei rapporti creati in Casa con il resto del gruppo. Anche per questa ragione la sua reazione di forte delusione non si è fatta attendere, e qualcuno se ne è accorto.

Simona Tagli, in modo particolare, nel post puntata ha commentato l’accaduto con Massimiliano Varrese:

Poverino Federico, tutti d’amore e d’accordo fino a prima e poi tutti addosso con la nomination. Ha ragione. È brutto che uno venga pugnalato alle spalle puntualmente, potevano anche diversificare, no? Perché proprio lui, solo lui e tutti verso di lui? Si poteva anche un po’ diversificare, no? Amico, amico, amico e poi quando è il momento… A me mi nominano tutti quando andrò in nomination, ma ci sta. Però dico uno è amico insieme a tutti quanti, non mi sembra una cosa carina, sei partito tu con una nomination e poi tutti a raffica.

Varrese si è detto d’accordo con il suo discorso ma ha precisato le difficoltà di dover compiere le nomination:

Mi dispiace per Federico, pensavo di essere solo io a votarlo stasera, capito? Ho cercato una motivazione valida. Si era buttato in piscina vestito, ora è andato in camera, adesso vado anche io. Io quando è così cerco di trovare una motivazione, non sapevo chi votare stasera. Ma non è stato pugnalato alle spalle… Per ora non nomino quelli che stanno qui da tanto. Vedrai quando andrai in nomination ti renderai conto che non è così facile.

Simona ha pienamente ragione,nessuno si è accorto che Federico ci è rimasto palesemente male visto che è stato nominato da coloro che esattamente una settimana fa lo hanno abbracciato e ora è stato usato come capro espiatorio #GrandeFratello pic.twitter.com/VCgvuGKMH0 — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA (@BiasiErika) February 20, 2024

Federico, di fatto, dopo la puntata ha reagito in maniera delusa, buttandosi in piscina vestito, restando da solo, in lacrime.

Questo succede quando capisci che gli amici con cui ti sei schierato te l’hanno messa in quel posto e le uniche che si sono preoccupate per Federico sono state Beatrice e Simona. Lui mi fa tenerezza trattato a pesci in faccia dal branco #GrandeFratello pic.twitter.com/6vqo3z9urz — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA (@BiasiErika) February 20, 2024