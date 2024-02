Per il Grande Fratello è davvero arrivato il momento di prendersi una salutare pausa? Considerando gli ultimi risultati e le scelte del cast non proprio azzeccate, forse la soluzione potrebbe essere proprio questa. Ed ora giungono indiscrezioni in merito che confermerebbero questa ipotesi.

Il Grande Fratello va in pausa per un anno? Arriva La Talpa

Nelle passate ore a lanciare una piccola grande anticipazione sulla prossima stagione televisiva ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia che a Casa SDL ha svelato l’imminente pausa prevista per il Grande Fratello.

Proprio così: quella in corso potrebbe essere l’ultima edizione prima di fermarsi per un anno. Ma da cosa sarà sostituito il programma condotto da Alfonso Signorini? Naturalmente da un altro reality. Ecco le parole di Parpiglia:

La Talpa torna ufficialmente a settembre, non sono più dei rumor. Quindi a settembre tornerà ufficialmente La Talpa e riposerà per un anno invece il Grande Fratello.

Di un ritorno de La Talpa se ne era già parlato la scorsa estate, in vista della nuova stagione televisiva, collocandola ipoteticamente tra il Grande Fratello e la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Tutto poi sfumato. Adesso però, secondo le parole del giornalista, non si parlerebbe più solo di rumors ma sembrerebbe essere una certezza, così come il meritato riposo per il padre di tutti i reality.