Stasera, martedì 22 marzo 2022, andrà in onda la seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show. Oltre agli ospiti e le “golosità” di ogni tipo, si stanno evidenziando dei probabili flirt: cosa bolle in pentola tra Nicolò Scalfi e Vera Miales?

La Pupa e il Secchione Show, cosa succede tra Nicolò Scalfi e Vera Miales?

Durante Pomeriggio 5 andato in onda ieri, Barbara d’Urso ha svelato questa croccante indiscrezione in attesa della seconda puntata di stasera in onda su Italia 1:

Pare ci sia un feeling tra il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi e la futura moglie di Amedeo Goria, Vera Miales. Sta succedendo qualcosa di molto particolare tra due protagonisti. C’è Vera, la futura moglie di Goria ed è in coppia con il campione di Caduta Libera, che ha vinto per 88 puntate, che è single. C’è qualcosa che non torna.

Vera, a quanto pare, starebbe facendo la dolce con l’ex campioncino:

Gli ha fatto dei grattini, ma lui ha ammesso di essere un ragazzo sensibile. Credo ci sia una sorta di infatuazione.

Durante il programma Carmelita ha mandato in onda dei video inediti con protagonista proprio Vera alle prese con un confessionale:

Il mio cucciolotto. Se piaccio a Nicolò? Io direi proprio di sì visto che mi sta attaccato come una cozza.

Anche Nicolò Scalfi ha confermato il suo interesse:

Aspettiamo a dire che sono innamorato, però mi piace come persona. Io gli occhi non me li posso cavare, quindi ogni tanto è vero che sbircio. Però sono molto rispettoso. Vera è bella e non ci sono altri aggettivi per descriverla. La minima intimità che il programma ci offre è quella di condividere il letto. Quindi ci sono momenti di avvicinamento, fanno piacere anche per conoscerci meglio e questo mi piace.