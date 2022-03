Paola Caruso non parteciperà più alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione? La scorsa settimana la bionda era assente per via di una allergia agli acari e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe aver rinunciato all’intero format.

La Pupa e il Secchione, Paola Caruso fuori dallo show?

Super spoilerone. – svela Deianira Marzano – Non solo Paola Caruso si è fatta venire le mosse a terra nell’albergo per la moquette. Ma ha deciso che non parteciperà più assolutamente a La Pupa e il Secchione.

Sarà davvero così? Io nel frattempo così:

Martedì sera andrà in onda la seconda puntata, vedremo cosa accadrà e se Barbara d’Urso avrà modo di svelare altre indiscrezioni in merito allo spoiler dell’esperta di gossip.

La flash news sulla mancata presenza

Dandolo flash! La bombastica Paola Caruso, concorrente della nuova edizione de “La pupa e il secchione” e’ stata trasportata in ambulanza in un ospedale romano per una allergia agli acari. La scio’-girl per mancanza di show era in isolamento in un hotel alla periferia di Roma. Riuscirà a recuperare per la prima puntata? Ah, non saperlo…

