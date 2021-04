L’ex volto de L’Eredità è indagato per l’omicidio del padre. Lui è Marco Eletti e aveva partecipato al game show di Rai1 nel gennaio del 2019. Il 32enne, secondo le ricostruzioni, avrebbe tentato di togliere la vita pure alla madre.

Eredità, ex concorrente accusato di omicidio: avrebbe ucciso il padre

Marco Eletti avrebbe ucciso il padre e ferito gravemente la madre , dopo alcuni litigi legati a una serie di questioni economiche. Paolo Eletti, pensionato di 58 anni, è stato ritrovato nella sua villetta di San Martino in Rio, una zona industriale del Reggiano, con il cranio fracassato a martellate. – scrive il Corriere – A qualche metro di distanza c’era la moglie Sabrina Guidetti, parrucchiera senza lavoro da qualche giorno, riversa incosciente su un divano con i polsi tagliati.

La signora è stata prontamente ricoverata a Reggio Emilia e si trova attualmente in coma farmacologico. Inizialmente, vista la scena, si era ipotizzato al classico “omicidio-suicidio”.

A chiamare i soccorsi è stato proprio Marco Eletti, ex concorrente de L’Eredità:

È stato lui a chiamare i soccorsi anche per un principio d’incendio che si stava sviluppando nel garage. Quando i Carabinieri, coordinati dal pm Piera Giannusa, sono arrivati sulla scena del crimine Marco appariva scioccato. – continua il Corriere – Con il passare delle ore, hanno iniziato a scartare l’ipotesi più plausibile e hanno diretto le indagini proprio su di lui, tanto da interrogarlo per tutta la notte, ricostruendo tutti i suoi spostamenti e confrontando le versioni con gli indizi trovati nella villetta dei genitori.

Il suo racconto non ha convinto e anche il principio d’incendio è parso ai carabinieri un tentativo per depistare le indagini: da qui l’arresto, pur senza una sua confessione. Per ricostruire la vicenda, è stata disposta l’autopsia sul corpo di Paolo Eletti ed è stata sequestrata la villetta.