Katia Ricciarelli offende Soleil Sorge? “Tro*a”, web diviso ma non è come sembra – VIDEO

Katia Ricciarelli ha davvero offeso Soleil Sorge? In queste ore sui social è esploso un vero e proprio “caso” che vedrebbe la cantante lirica accusata di aver pronunciato una offesa volgare nei confronti dell’influencer: è andata davvero così? Il web si è diviso – come spesso accade – dopo la diffusione di un breve video.

Katia Ricciarelli offende Soleil Sorge?

Capita sempre più spesso che video di pochi secondi e del tutto decontestualizzati possano creare equivoci e gravi fraintendimenti suoi social. Potrebbe essere, forse, proprio uno di questi casi il nuovo video tratto dalla Casa del GF Vip con protagoniste Katia Ricciarelli e Solei Sorge.

Per comprendere bene quanto accaduto bisogna fare una piccola premessa. Nella giornata di oggi per celebrare la nascita del codice Morse i Vipponi sono stati chiamati ad impararlo a memoria. Un compito tutt’altro che arduo.

Proprio mentre avveniva questa operazione, Katia si è ritrovata con Raffaella Fico durante la fase di memorizzazione.

Proprio in quel frangente Soleil passava davanti alla cantante che, pochi istanti dopo ha pronunciato la parola “tro*a”. Un’offesa che secondo alcuni utenti su Twitter sarebbe stata indirizzata proprio alla Sorge. Tuttavia c’è chi, in modo più obiettivo, ha tenuto a fare luce sulla verità: “Non era riferito a Sole. Per ricordarsi i simboli morse ha associato il punto al pisello e il trattino alla Tro*a”, ed ancora, “Per quanto non mi piaccia la Ricciarelli era riferito alla memorizzazione del punto e linea del codice morse. Ha identificato uno dei due simboli con questa parola… di certo di cattivo gusto ma non era riferito a Soleil”.