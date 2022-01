Jessica Selassié è ormai “piena”. Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip durante la quale ancora una volta è stato riservato spazio al triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, con tanto di parentesi sull’amore libero, la maggiore delle principesse etiopi si è detta definitivamente stanca.

Terminata la puntata la giovane Selassié si è ritrovata con Sophie Codegoni in sauna a commentare le ultime sull’ormai famigerato triangolo. Jessica ha manifestato una certa stanchezza fino ad arrivare a proporre all’inquilina una vera e propria rivolta in vista della prossima puntata.

Il ‘teatrino’ finora andato in onda ormai ha stufato un po’ tutti sia dentro che fuori la Casa del GF Vip, soprattutto perché non più credibile. Jessica ha commentato nelle passate ore:

Ora anche basta perchè lui ha detto “game over” e spero che sia un game over. Lo spero. Sennò ti giuro, sarebbe da metterci tutti d’accordo che se iniziano a parlare di loro tre ci alziamo e ce ne andiamo in camera. Non si può? Certo che si può! Amo, rivolta. Mi sono rotta i cogli*ni di sentire sempre la solita pippona del triangolo, poi marito e moglie che non capiscono e lui ‘fidati di me, fidati di me!’ e lei ‘non lo so! L’anello mi traballa!’.