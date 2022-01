Giulia Salemi è intervenuta sui social commentando il triangolo che vede protagonisti Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello Vip. Successivamente l’italo persiana, per via di un malinteso, ha dovuto cancellare il suo tweet.

Giulia Salemi commenta il triangolo del GF Vip ma poi cancella tutto: ecco perché

Allora volete fare le cose a tre, a quattro? Vi sentite moderni così? Ok, fate come volete, ma non passi il messaggio che sia la cosa giusta da fare perché io ci tengo alla mia monogamia.

Questo il commento di Giulia successivamente cancellato. Di seguito, la compagna di Pierpaolo Pretelli, ha tirato in ballo pure la dolce metà facendo delle precisazioni:

Lo riscrivo perché non voglio passare per bigotta che non sono. Io credo assolutamente nell’amore libero in tutte le sue forme ma dopo ciò che ho sentito stasera se Pierpaolo mi dicesse che prova amore anche per un’altra non la prenderei benissimo. Tutto qua easy raga!

Tutto qua easy raga 😅 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) January 28, 2022

Personalmente il primo commento di Giuly lo avevo compreso bene senza considerarlo bigotto. Anch’io rispetto e approvo l’amore libero ma non lo condivido nella mia relazione e credo che la Salemi con il primo tweet avesse reso l’idea in maniera perfetta evidenziando proprio questo concetto.