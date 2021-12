Dopo essersi resa conto che Basciano è interessato esclusivamente a Sophie, Jessica ha deciso di mettere da parte la sua voglia di innamorarsi nella Casa del Grande Fratello Vip trasformando l’ex corteggiatore nel suo migliore amico.

Jessica parla di Gianmaria con Basciano: il passo falso non piace ai social

La primogenita delle princess ha svelato tutte le sue insicurezze, raccontando a Basciano di un periodo buio dove aveva accumulato dei chili in eccesso che non la facevano sentire bene con se stessa:

Avevo messo tanti chili perché non mi piacevo, per due anni non ho indossato né i pantaloncini né il costume da bagno. Dopo aver scoperto il mio problema sono tornata al mio peso forma.