Per Alfonso Signorini sono stati sei mesi particolarmente impegnativi, alla guida del reality show Grande Fratello Vip vinto da Jessica Selassié. Per lui si è trattata della terza edizione consecutiva e se le prime due si sono svolte durante il clima della pandemia, questa volta a fare da sfondo è stata la delicata situazione in Ucraina.

Alfonso Signorini commenta la vittoria di Jessica Selassié

Nel corso di una recente intervista realizzata per il settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, Signorini ha fatto un bilancio dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ed ha parlato anche della vincitrice Jessica Selassié.

Il conduttore si è fatto un’idea ben precisa del perché il pubblico da casa abbia deciso di premiare la maggiore delle principesse etiopi e questo, a suo dire, significherebbe una sola cosa:

Che il pubblico ha le idee più chiare di quello che pensiamo. Jessica non era tra le più sostenute dai social. Il fatto che sia stata premiata vuol dire che è stata messa in luce la sua storia personale.

Ma soprattutto, cosa le ha permesso di vincere e di avere la meglio sulle altre due sorelle, Clarissa e Lulù?

A differenza delle altre due sorelle, Clarissa e Lulù, non ha mai perso le staffe, ha mantenuto un suo rigore, non si è mai lasciata andare a sceneggiate e anche nelle discussioni accese ha mantenuto l’autocontrollo. E poi la cotta non corrisposta con Barù ha fatto scattare un senso di protezione nel pubblico.