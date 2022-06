Jeda, intervistato da the pipol tv dopo l’ospitata in studio all’Isola dei Famosi, ha svelato un retroscena sul programma ed ha raccontato se parteciperebbe o meno al Grande Fratello Vip.

Come mai all’Isola non mi hanno più chiamato? Purtroppo non c’è stato un accordo finale. Non da parte mia, io ci tenevo tanto. Semplicemente non mi hanno più fatto sapere nulla. Ma ci saranno tante altre occasioni, la vita è ricca di sorprese.

E per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, svela:

Lo farei. Prima di tutto per l’esperienza in sé. Mi stuzzica l’idea di stare rinchiuso in casa con degli sconosciuti spiato da milioni di persone.

E poi, parliamoci chiaramente, regala una botta di visibilità pazzesca! Sarebbe l’occasione giusta per far conoscere la mia musica. Sono un trapper, me la cavo, e credo di poter piacere se solo avessi l’opportunità di farmi conoscere da una larga fetta di pubblico.