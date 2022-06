Lulù Selassiè sposta la sua festa di compleanno per via di alcuni forfait? L’indiscrezione

La festa di Lulù Selassiè diventa un “giallo”? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe spostato i festeggiamenti del suo 24esimo compleanno catturando l’attenzione della rete.

Lulù Selassiè sposta la sua festa di compleanno per via di alcuni forfait?

The pipol tv, parla di un “giallo” per via di alcuni forfait (personalmente non credo che dei “no” possano costringere Lulù a spostare il suo compleanno). La pagina Instagram in questione sembra non avere grossi dubbi circa ciò che sarebbe effettivamente accaduto:

Lulù Selassie, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, aveva preparato il suo compleanno con tanto di invito in uno degli hotel più belli di Napoli, il Gold Tower. Improvvisamente però, secondo le nostre fonti, avrebbe chiesto di spostare la sua festa al 22 giugno. Come mai? Pare che alcuni invitati del Gf Vip avrebbero declinato l’invito e la Selassiè si sarebbe ritrovata a doverli rifare da capo. Vi terremo aggiornati.

Io così:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)



La reazione dei fan

il lucidalabbra che Lulú avrebbe dovuto consigliare nelle storie:#fairylu pic.twitter.com/tfTCFYPoGc — StuckwithLulú‍♀️ (@sonounafatina_) June 7, 2022

Quelli si “impegnano” a fare il loro “buon lavoro, di merda”, e lei ci delizia con tweet/post e igs tenere e soprattutto make-upposeee

Amo follemente #fairylu — shœckbecæuse ‍♀️ (@CarmenL11483702) June 7, 2022