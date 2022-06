Alex Belli, dopo avere detto la sua in merito alle precisazioni di Jessica Selassiè sul suo rapporto con Barù, ha voluto commentare l’accaduto sui social (ma non si è fermato qui).

Il man della factory, prezzemolino come sempre, ha deciso di fare dell’ironia sul ristorante di Barù in presenza di Alessandro Basciano. Nel cuocere la carne alla brace, Alex ha chiaramente citato “braci”, il temporary restaurant del buon Gaetani:

Alessandro, ridendo ha risposto:

No, non puoi farlo, non puoi farlo.

Ecco il VIDEO.

Ora te lo faccio capire io. Ti voglio tranquillizzare che nemmeno io ho il piacere di bere un caffè fuori. Sai, hai ragione quando dici che i titoli nobiliari non contano più niente. Ma il titolo nobiliare del cuore, della lealtà… La tua, dov’è? Tu pensi che io non ti guardi? Tu non mi hai mai guardato in faccia. Sai con chi utilizzi il tuo umorismo anglosassone? Con le persone deboli. Con Delia… Prendendo in giro Jessica.

Ogni volta che prendi in giro una donna il pubblico ti giudica. Io parlo di amore libero e tu? È questa la tua verità, Barù? Dì la verità. Quella povera donna di Jessica l’hai presa in giro fin dall’inizio. Tutte le volte che dici che puzza, che è una sudiciona… Ripigliati! Te lo dico io cosa sei, sei un sudicione maremmano. Sai solo scorre**iare e ru**are.