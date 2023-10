Jane Alexander sarà una nuova concorrente del Grande Fratello? Ieri, nel corso della nona puntata del reality condotto da Alfonso Signorini si è aperta una interessante prospettiva. Dopo l’acceso confronto con la collega Beatrice Luzzi, il padrone di casa l’ha invitata a raggiungere il confessionale, dove le ha fatto l’interessante proposta.

Jane Alexander nuova concorrente del Grande Fratello?

“Ma tu la faresti la concorrente del Grande Fratello?”, ha chiesto a bruciapelo Signorini. Jane Alexander è rimasta spiazzata dalla inaspettata domanda. “Ma ti devo rispondere adesso?”, ha replicato. Il conduttore le ha quindi concesso del tempo per pensarci.

La prospettiva di convivere con Beatrice Luzzi non sembra affatto spaventare Jane Alexander, che in merito ha replicato:

Guarda che due rosse cattive in una Casa non ce l’avete mai avute!

Le precedenti parole dell’attrice sul GF

Tuttavia, appare strano oggi l’entusiasmo di Jane Alexander, dopo la proposta di Signorini di poter entrare nella Casa del Grande Fratello come concorrente. Qualcuno forse non lo ricorderà, ma parlando del reality in passato, l’attrice aveva detto in una intervista a Diva e Donna:

Tutti dovrebbero farlo almeno una volta nella vita! L’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Là dentro hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito.

Adesso per lei torna la possibilità di tornare nella spiatissima Casa, dopo la precedente esperienza che aveva messo a repentaglio la sua relazione con il compagno Gianmarco Amicarelli, lasciato per il concorrente Elia Fongaro.