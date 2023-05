Nervi tesi all’Isola dei Famosi. Gian Maria Sainato è convinto di essere lo zimbello di Marco Mazzoli e Paolo Noise e, secondo uno dei due speaker radiofonici, l’influencer avrebbe fatto una precisa richiesta riguardante il suo orientamento sessuale.

“L’altro giorno mi ha detto ‘Prendetemi in giro su tutto, basta che non parlate del mio orientamento’. Ma chi se ne frega del tuo orientamento ma vai”, avrebbe affermato Mazzoli come riportano i colleghi di Biccy.it.

Poi lo speaker avrebbe continuato:

Ma chi lo ha mai preso in giro? Ma lui lo sa come noi prendiamo per i fondelli la gente nel nostro show? Ma di che cosa stiamo parlando? Ho solo scherzato con lui come faccio con altri. Quando è arrivato l’ho mandato sulla collina come rito, ma l’ho fatto per gioco e per creare un contenuto. Da qui in avanti mi stia lontano, ma chi se ne frega di lui.

Mazzoli ha aggiunto:

Io e Paolo facciamo cose orribili, ma non qui. Non c’è mai stata la volontà di attaccare nessuno. Lui sta manipolando tutto per dire che faccio bullismo. So già dove vuole arrivare, ho 50 anni e ho capito bene. Ma io non ci casco. Ho scherzato sul fatto che non mi piaceva il suo costume, non su altro.

Io non sopporto questa cosa di cercare di infangare gli altri. E ripeto che ho capito dove vuole arrivare con queste accuse assurde.

Io non mi faccio prendere in giro da uno che è arrivato solo per mettere zizzania. Ma poi parlare di bullismo. Lui è una persona cattiva e sta facendo questo per metterci in una posizione sbagliata.