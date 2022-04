Isola dei Famosi, undicesima puntata: i fratelli Tavassi in nomination, Clemente Russo rientra in gioco

Ieri sera, lunedì 25 aprile, in diretta su Canale 5, è andato in onda l’11esimo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2022, il reality show condotto da Ilary Blasi, con Vladimir Luxuria e Nicola Savino nel ruolo di opinionisti.

Nel televoto tra Edoardo Tavassi e Ilona Staller ad avere la peggio è stata Cicciolina che ha dovuto abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada.

Clemente Russo ha vinto la sfida per poter tornare in gioco da Playa Sgamada ed ha potuto riabbracciare la moglie Laura Maddaloni. Dopo prove, battibecchi, e ricompense, i nominati della settimana sono Licia Nunez, Marco Cucolo, Guendalina ed Edoardo Tavassi.

Il leader di questa settimana è Roger Balduino.

Mercedesz Henger verso l’Isola

In Honduras sta per arrivare Mercedesz Henger, single e in cerca dell’amore che la faccia ridere. A scoprire tutto, tramite una clip, sono stati Alessandro e Edoardo ma dovranno tenere il segreto.

Le nomination

Roger, in qualità di leader, ha deciso che Alessandro, Carmen e Licia dovevano fare nomination palesi.

Alessandro nomina Nick, così come fa Carmen mentre Licia nomina Blind. Si passa alle nomination segrete. Inizia Nicolas che vota Blind. Tocca quindi a Estefania che fa il nome di Guendalina. Clemente sceglie Nicolas, Guendalina nomina Blind mentre Laura sceglie Guendalina.

La Tavassi riceve il voto anche di Blind, mentre Edoardo nomina Estefania così come Nick. Chiude Marco che vota Guendalina. Proprio la Tavassi si aggiunge così a Licia e Marco, già in nomination.