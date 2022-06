Soleil Sorge e Vera Gemma sarebbero dovute rimanere una settimana sull’Isola dei Famosi. Le ex naufraghe avrebbero dovuto creare lo scompiglio conclusivo in vista della finalissima del prossimo 27 giugno.

Isola dei Famosi, Soleil Sorge e Vera Gemma come un gatto in tangenziale

Tra quarantena e piccoli imprevisti, così come riferisce Davide Maggio, pare che la presenza in Honduras da parte di Soleil e Vera Gemma durerà solamente poche ore, giusto il tempo della diretta del prossimo lunedì sera.

Sarà contento chi ha accusato Soleil di eccessiva “sovraesposizione”.

Toccata e fuga per le “piratesse” dell’Isola dei Famosi 16. – scrive davidemaggio.it – Dopo avervi anticipato il ritiro di Roger Balduino, quel che ci risulta è che la permanenza di Soleil Sorge e Vera Gemma nel reality di Canale 5 sarà davvero breve. Le due – salvo nuovi cambi di programma – dovrebbero rimanere giusto il tempo del prime time di lunedì prossimo.

Inizialmente Vera e Soleil avrebbero dovuto soggiornare per alcuni giorni sull’Isola e minare così gli equilibri del gioco ma pare che ritardi e questioni legate alla quarantena abbiano costretto la produzione a stravolgere i piani.

Così, malgrado siano in Honduras da diversi giorni, la loro presenza sarà davvero limitata. E se la loro irruzione già faceva storcere il naso prima, quando in teoria poteva dare il la a delle dinamiche, figurarsi ora. Cambieranno ancora le carte in tavola?