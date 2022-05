AGGIORNAMENTO: Secondo FanPage Soleil e Vera Gemma arrivanno all’Isola dei Famosi ma solamente per una settimana in qualità di “guest star”:

È ufficiale, Soleil Sorge sarà una naufraga dell’Isola dei famosi 2022 per una settimana. Questo il tempo stabilito al momento, secondo quanto appreso da Fanpage.it da una fonte vicina a Mediaset, per la permanenza della ex gieffina insieme a Vera Gemma, anche lei vecchia conoscenza del reality condotto da Ilary Blasi.

Ed alla fine Soleil Sorge e Vera Gemma sono partite per l’Honduras in direzione Isola dei Famosi. Dopo l’abbandono di Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, Blind e Licia Nunez, arrivano le due ex naufraghe.

Soleil Sorge e Vera Gemma all’Isola dei Famosi: “Sono partite oggi”

“Sono partite dall’Italia proprio oggi Vera Gemma (naufraga della scorsa edizione) e Soleil Stasi. Quest’ultima in un primo momento aveva rifiutato ma Mediaset l’ha voluta ‘fortemente’ e alla fine l’ex gieffina, ed ex giudice de ‘La pupa e il secchione, ha accettato”, scrive The Pipol TV su Instagram.

E si legge ancora:

Soleil, torna dunque nel reality dove è già stata protagonista nel 2019 edizione targata Alessia Marcuzzi. Noi l’abbiamo sentita prima di partire e la ragazza ci ha confessato di voler portare leggerezza e godersi questo viaggio come una bella vacanza. Le due naufraghe prima di entrare nel reality saranno sottoposte a quarantena.

Contenti di rivedere Soleil e Vera Gemma in Honduras?

Ma come Ilary Blasi non ti piaceva Soleil, e adesso?!

La mia idea di share bassissimo si è avverata, non ho visto nemmeno 5 min… Ma ora sono pronta a sostenere chi alzerà l asticella di questo programma… Dajeee Soleil😍💪#solearmy #solphie pic.twitter.com/yFsysdFQ4y — Emanuela🌞 (@Emanuel57818771) May 24, 2022