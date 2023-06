Lo scorso lunedì sera la semifinale de L’Isola dei Famosi 2023 non è andata in onda per la morte di Silvio Berlusconi e, per forza di cose, il palinsesto Mediaset si è totalmente modificato all’ultimo minuto.

Isola dei Famosi, semifinale e finalissima: ecco le date ufficiali

Quando verrà recuperata la semifinale de L’Isola dei Famosi? La conferma ufficiale è arrivata tra le pagine di TV Sorrisi e canzoni.

La penultima puntata del reality show condotta da Ilary Blasi sarà trasmessa in diretta venerdì 16 giugno. La finale, invece, è confermata per il prossimo lunedì 19 giugno, come previsto fin dal principio.

Ilary Blasi, intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, ha parlato del suo rapporto con Alvin:

Ci conosciamo da tanti anni. Siamo sempre stati amici e abbiamo una confidenza tale che ci mandiamo a quel paese senza problemi. Infatti all’inizio si pensava che litigassimo davvero (a volte lo facciamo), ma c’è stima e rispetto, ci vogliamo bene. Posso permettermi di dirgli tutto, anche cose pesanti.

E per quanto riguarda gli opinionisti, ha svelato: