“Il mio piano segreto per vincere”, naufraga svela il suo asso nella manica: ecco quale

Helena Prestes ha un asso nella manica per vincere tutte le prove de L’Isola dei Famosi. Peccato che, come abbiamo visto in più occasioni, il suo progetto risulti decisamente fallibile.

Isola dei Famosi: il piano segreto di Helena fa acqua da tutte le parti

Helena Prestes ha svelato a Nathaly Caldonazzo, così come riportano i colleghi di Biccy.it, il suo piano segreto per vincere tutte le prove che l’Isola le palesa sul suo cammino:

Tesoro io devo vincere la prova, altrimenti mi mandano in nomination. Ho un mio piano segreto per vincere. Devi ascoltare me e fare quello che ti dico. Tu devi visualizzare la prova leader e poi scrivi nella sabbia ‘vincere prova leader’. Poi tu prendi questa frase, ti chiudi inspiri, trattieni e pensi tutto il contrario. Cioè devi visualizzare ‘perdere la prova, essere nominata, uscire’ e poi espiri e butti fuori tutto. Questa è una meditazione fortissima. Ti metti in piedi e scrivi nella sabbia qui davanti, pensi e scrivi ‘vincitrice della nuova prova leader’. Poi dopo devi visualizzare il peggio, il contrario, che è perdere, rischiare di uscire. A quel punto scaccia via tutto. Dobbiamo proprio visualizzare tu che vinci contro Fabio e resti dopo la nomination e io che vinco la prova leader. Fidati che questa cosa funziona. Se vince una di noi può anche nominare uno di loro e questo è importante.

Visti i risultati di ieri sera direi che Helena dovrebbe valutare l’idea di cambiare strategia…