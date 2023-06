Carlo Motta è volato in Honduras con un anello pronto per diventare il fidanzato ufficiale di Helena Prestes, attuale concorrente de L’Isola dei Famosi. Peccato che, in zona nomination, Gian Maria Sainato abbia sparato una vera bomba.

“Helena è innamorata di un altro”, la bomba di Gian Maria all’Isola dopo la sorpresa del fidanzato

“Sono stato il suo psicologo per 7 giorni, l’ho ascoltata, l’ho capita” ha raccontato Gian Maria in zona nomination. Poi ha aggiunto:

Helena quando eravamo sull’Isola di Sant’Elena mi ha detto che conosce questo ragazzo da 3 mesi ma lei è innamorata di un altro. E allora le ho detto “ma come ti ha fatto la proposta di fidanzamento se lo conosci da 3 mesi?”. Lei dice che in Brasile fidanzamento significa matrimonio. Lei mi disse che è innamorata di un suo ex con il quale è stata fidanzata per 8 anni.

Dallo studio è intervenuta Corinne Clery facendo delle precisazioni: