Isola dei Famosi: Paolo e Letizia hanno chiesto di partecipare? Spuntano 4 nomi dal Grande Fratello

Isola dei Famosi, spunta il cast completo verso l’Honduras e una interessante novità con protagonista una coppia del Grande Fratello appena uscita dal reality show.

Secondo Amedeo Venza, pare che Paolo Masella e Letizia Petris avrebbero chiesto di partecipare al reality show:

Ci giunge voce che due del Grande Fratello (dovrebbero essere Paolo e Letizia) avrebbero chiesto di partecipare all’Isola dei Famosi ma i loro nomi non compaiono nel cast reso noto da diversi giorni: entreranno in corsa al programma? Non penso proprio!

Cosa ne pensate?

A Paolo e Letizia pare si siano aggiunti anche Giselda Torresan e Giuseppe Garibaldi:

I primi nomi ufficiali

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi scalda i motori da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5 con Vladimir Luxuria alla conduzione, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese, l’inviata in Honduras è Elenoire Casalegno.

Annunciati i primi nomi dei naufraghi: Matilde Brandi, Joe Bastianich, Valentina Vezzali ed Edoardo Franco dopo Aras Senol, noto in Italia per il ruolo di Cetin Cigerci in “Terra Amara”.

L’annuncio sui social: “Naufraghi, preparatevi! Tutta l’energia di Matilde Brandi sta arrivando – si legge sui profili ufficiali social dell’Isola dei Famosi – Joe Bastianich è pronto per questa nuova incredibile avventura! Edoardo Franco è pronto a spadellare ottimi risotti con il cocco. La campionessa di scherma Valentina Vezzali è pronta a tuffarsi nelle acque cristalline di Cayo Cochinos”.

“Pensavo a uno scherzo” “Quando me l’hanno proposto ho pensato a uno scherzo telefonico, ma poi ho accettato subito con gioia. È un programma che amo e che ha migliorato la mia vita”, racconta la nuova conduttrice Vladimir Luxuria in esclusiva a Tv Sorrisi e Canzoni che dedica al reality la copertina.