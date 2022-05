Alessandro Iannoni ieri sera ha abbandonato l’Isola dei Famosi per dedicarsi all’Università e riabbracciare anche la sorella Carmelina (che ha confessato di avere il Covid) e papà Giuseppe. Proprio il personal trainer, intervistato da FanPage, ha parlato del figlio e dei rapporti con l’ex Carmen Di Pietro.

Giuseppe Iannoni non si è detto assolutamente stupito dalla decisione di Alessandro di tornare in Italia ad un mese dalla finale dell’Isola dei Famosi:

Non sono affatto stupito. Quando si mette in testa di fare una cosa deve farla nel migliore dei modi, soprattutto se riguarda il suo futuro come in questo caso. Ha scelto un percorso di studi impegnativo e ha molta consapevolezza delle spese e dei sacrifici di noi genitori. Non dico che la viva come un peso, ma sente molto la responsabilità.