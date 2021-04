Isola dei Famosi non andrà in onda di giovedì: ecco in che giorno verrà spostata

L’Isola dei Famosi verrà spostata dal giovedì al venerdì sera, prendendo il posto che attualmente occupa “Felicissima sera”, il fortunato show condotto da Pio e Amedeo, duo di comici pugliesi che sta sbancando l’auditel.

Così come si legge su FanPage, l’Isola dei Famosi slitterà di un giorno passando dal giovedì al venerdì sera: scelta vincente oppure no? Al momento gli ascolti del programma condotto da Ilary Blasi sono veramente deludenti, apostrofando il format come un “flop”.

Con lo spostamento si spera che il programma possa portarsi a casa delle dinamiche più sostanziose in grado di permettere anche agli opinionisti di poterne parlare senza sciorinare quelle due/tre massime che ci hanno già proposto nel corso dei precedenti appuntamenti.

Per quanto mi riguarda questa Isola è una delusione sotto tutti i punti di vista. Non amo particolarmente il cast (tranne ⅔ nomi), la conduzione di Ilary Blasi non la trovo al top e gli opinionisti non sono di mio gradimento.

Si era per caso notato che non amo praticamente nulla di questo programma?

Dati auditel Isola, tutte le puntate

Prima puntata: 3.602.000 spettatori (share 21,68 %)

Seconda puntata: 3.047.000 spettatori (share 17,9%)

Terza puntata: 3.427.000 spettatori (share 19,75%)

Quarta puntata: 3.370.000 spettatori (share 19,27%)

Quinta puntata: 3.394.000 spettatori (share 18,77%)

Sesta puntata: 3.176.000 spettatori (share 18.1%)

Settima puntata: 3.111.000 spettatori (share 17,09%)

Ottava puntata: 3.439.000 spettatori (share 19,93%)

Nona puntata: 2.942.000 spettatori (share 17,12%)

Decima puntata: 3.001.000 spettatori (share 17,5 %)

Undicesima puntata: 2.838.000 spettatori (share 16,90%)