Elisa Isoardi dopo il suo incidente all’occhio è dovuta tornare in Italia lasciando vacante il suo posto all’Isola dei Famosi. Tra le pagine dell’ultimo numero di Gente, si ricostruisce l’intera vicenda con il parere di un medico qualificato.

Isola dei Famosi, cosa ha rischiato Elisa Isoardi: parla un medico

Ho cucinato per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento: un lapillo rovente mi è finito nell’occhio e ha lesionato la sclera, fortunatamente non la pupilla. Non vedevo più.

Queste le parole che Elisa ha detto in puntata, presentandosi con una benda protettiva. Poco dopo, le visite e il responso: meglio tornare a casa e fare ulteriori accertamenti.

La sclera – spiega Livio Galbiati, oculista di Milano – è quel guscio bianco che costituisce lo strato esterno dell’occhio. Nella parte anteriore è ricoperta dalla congiuntiva, ossia una pellicola ricca di vasi. Il lapillo ha colpito la sclera, ha creato il dolore e quindi un appannamento della vista e come fenomeno riflesso, un’irritazione dell’occhio. Fortunatamente non ha toccato la cornea, ossia la regione più nobile dell’occhio. Se il lapillo avesse toccato la cornea avrebbe creato una cicatrice e quindi compromesso la vista.

Per fortuna la Isoardi adesso sta bene e per lei si sono ufficialmente aperte le porte di Mediaset come prosegue l’articolo su Gente:

Per ora non c’è nessuna conferma, ma sono sempre di più le indiscrezioni che vedrebbero nel futuro della Isoardi l’avvicinarsi di nuove prospettive: dopo tanti anni in Rai, potrebbe essere uno dei volti della prossima stagione Mediaset.