Quale sarà il futuro televisivo di Elisa Isoardi? Sicuramente, dopo l’Isola dei Famosi, Mediaset non ha nessuna intenzione di lasciarsela scappare. Ecco, a tal proposito, cosa si legge tra le pagine del settimanale Oggi.

“È stata durissima, sì”, sono le prime parole che Elisa Isoardi confida agli amici così come si legge sul settimanale. “Ho fatto il mio percorso all’Isola dei famosi liberamente, senza farmi condizionare da nulla”.

Successivamente il ritiro:

Poi ho dovuto ritirarmi per il problema all’occhio, ma in quel mese ho imparato tante cose. La più importante? Che si può fare tranquillamente a meno del superfluo, ma dei sentimenti no: quelli li sognavo in ogni singolo momento.