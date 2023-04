Isola dei Famosi, malore per Nathaly Caldonazzo? “Medici chiamati dalla produzione”, cosa è successo

Isola dei Famosi 2023: Nathaly Caldonazzo si è sentita male in queste ore? Secondo un articolo di Tvpertutti.it, pare che la naufraga abbia avuto un malore con tanto di intervento medico.

Isola dei Famosi, malore per Nathaly Caldonazzo?

Nelle ultime ore Nathaly Caldonazzo ha avuto un malore all’Isola dei Famosi. La notizia sta facendo il giro del web dopo la pubblicazione su Twitter di un video in cui è stato possibile vedere la naufraga in bikini, molto magra, sdraiata e dolorante circondata dagli altri compagni di avventura. Con loro anche la presenza dei medici chiamati dalla produzione. Il filmato in questione è decisamente forte e fa parte del daytime del giorno 10. Inoltre la clip ha subito generato una forte reazione da parte del pubblico social.

nathaly ha questa conformazione fisica che non penso si modificherà molto, avvolte perdono più kg concorrenti si grosso peso.e soffrono anche di più .. è la classica concorrente adatta a fare l’isola solitaria.. Viaggio con questo pensiero — ♠️Erika♥️ (@Erika95984060) April 28, 2023

La scheda della naufraga

Showgirl, ballerina e attrice italiana, Nathaly Caldonazzo raggiunge il successo nel 1997 diventando il volto principale del Bagaglino. Il ballo, però, non è la sua unica passione: l’attrice, infatti, dedica molti anni al cinema e al teatro che le consentono di avere una carriera ricca di soddisfazioni.

Passata alle cronache per la sua storia d’amore con Massimo Troisi, Nathaly è diventata mamma di Mia, nata da una relazione con l’imprenditore Riccardo Sangiuliano.

Nathalie non è un volto nuovo all’interno dei reality: oltre ad aver partecipato a Temptation Island VIP nel 2019 e a #GFVIP nel 2021, ha fatto la sua prima esperienza da naufraga all’Isola dei Famosi nel 2012. Non avendo vissuto appieno questa avventura, oggi la showgirl si dice pronta a volersi mettere in gioco con una grinta e consapevolezza diversa. Testarda e senza peli sulla lingua è sicuramente un elemento che accende le dinamiche del reality, sarà capace anche di accendere il fuoco?