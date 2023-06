Isola dei Famosi “on fire”. Nathaly Caldonazzo, come di consueto, “agita” i naufraghi, compreso Luca Vetrone che ha recentemente svelato un retroscena con protagonista l’ex starete del Bagaglino.

Luca ha svelato al resto dei naufraghi de L’Isola dei Famosi, di aver beccato Nathaly mentre rubava la minestra rischiando – anche – di spegnere il fuoco:

Ieri notte mi scappava e mi sono alzato. Mi sono messo a fare i bisogni e ho visto Nathaly che si è allontanata e si è nascosta dietro al totem. Come se non si volesse far vedere da nessuno.

Io ho fatto finta di niente. Dopo essermi steso ho visto che è tornata alla pentola. L’ho osservata e si è presa della minestra.

Ha preso la pentola, l’ha spostata ed è andata via. Il fuoco stava morendo. Mi sono alzato e ho trovato il fuoco quasi spento. Adesso che torna devo parlarle.

Sto cercando il momento giusto per dirle che l’ho beccata. Lei usa il fuoco e lo fa spegnere. Il fuoco è un bene primario. Poi è bugiarda, dice che non è vero. Ma è lei che lo fa spegnere.