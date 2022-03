Grandissima attesa per l’ingresso di Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo all’Isola dei Famosi 2022. L’ex concorrente del Grande Fratello e tra i naufraghi più attesi di questa edizione.

Ad una settimana dall’inizio dei giochi, di Guendalina e Edoardo Tavassi non vi è traccia. Deianira Marzano ha ipotizzato uno scenario prontamente smentito dal fidanzato dell’ex gieffina:

Come già da settimane al tempo dei posati per Tv, Sorrisi e Canzoni trapelava il Covid di uno dei Cugini di Campagna, si vocifera che la quarantena si sia prolungata anche per gli altri due. Perla “signora”, nello specifico, per questo ancora non li abbiamo visti.

Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi, ha prontamente smentito questo retroscena facendo delle precisazioni piuttosto chiare:

Guenda non ha il Covid. Se l’avesse avuto non avremmo avuto nessun tipo di problema a comunicarlo perché il Covid ce l’ha avuto tutto il mondo. Non sarebbe una cosa di cui vergognarsi. Sarebbe un motivo valido per questo suo non ingresso. Ma non è così. La produzione mi avvisa ogni tanto sul suo stato di salute. Dove stanno, come stanno. Non la posso né sentire e né vedere.

So che sta bene e che ha tanta voglia di entrare. Aspettiamo ancora un po’. Il consiglio che vi dò è di non ascoltare chi parla su Instagram perché vuole fare gossip e sapere prima degli altri. Nessuno può sapere al di fuori dei familiari di Guenda. Vengono avvisati. Non date peso alle parole di chi fa gossip su Instagram. Lasciano il tempo che trovano. E’ un consiglio.