Belen Rodriguez lascia Tu si que vales e viene sostituita da Isobel di Amici 22? Secondo l’indiscrezione di Dagospia, dopo l’addio a Le Iene, la showgirl argentina potrebbe lasciare pure il programma del sabato sera ideato da Maria De Filippi.

Belen Rodriguez, Tu si que (non) vales. L’argentina ha deciso di lasciare lo show del sabato sera di Canale 5. Non è stata invece riconfermata a “Le Iene”, in pole position Veronica Gentili.

La giornalista è stata avvistata al ristorante di Mediaset a Cologno Monzese a pranzo con Davide Parenti. Per ora Belen si accontenterà (con mega cachet) del ruolo di concorrente a “Celebrity hunted” su Prime video…