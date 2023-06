Belen Rodriguez lascia la TV? Dopo Le Iene via da un altro programma

Belen Rodriguez lascia Le Iene e anche Tu si que vales? Questa è l’indiscrezione di Giuseppe Candela delle ultime ore. Tramite Dagospia, il celebre giornalista ha lanciato una indiscrezione bomba.

Belen Rodriguez lascia la TV? Dopo Le Iene via da un altro show

Flash! Belen Rodriguez, Tú sí que vales . L’argentina ha deciso di lasciare lo show. Non è stata invece riconfermata a Le Iene. In pole position Veronica Gentili. La giornalista è stata avvistata al ristorante di Mediaset a pranzo con Davide Parenti.

Belen Rodriguez, proprio in questi giorni, è stata annunciata nel cast di Celebrity Hunted insieme alla sorella minore Cecilia.

Le due sorelle argentine, proprio di recente, sono state anche fotografate con una parrucca mentre cercavano di “scappare” per non farsi catturare, esattamente come il programma di Prime Video ci ha abituati nelle precedenti tre edizioni già trasmesse in precedenza.

Belen e Cecilia Rodriguez si nascondono con delle parrucche: ecco per quale motivo, le foto https://t.co/yuCuFmVvxM — BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 13, 2023

Belen e Cecilia Rodriguez insieme in un reality show per la prima volta: ecco di cosa si tratta https://t.co/lyE7DAnyMn — BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 12, 2023

Le Iene, l’indiscrezione di TVBlog