Belen e Cecilia Rodriguez si nascondono con delle parrucche: ecco per quale motivo, le foto

Niente paparazzi o “fughe” improvvise ma semplicemente la registrazione di un nuovo programma.

Le sorelle argentine più amate della TV italiana, infatti, sono tra le protagoniste della quarta edizione di Celebrity Hunted che verrà trasmesso su Prime Video.

Il cast ufficiale di Celebrity Hunted

Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales, Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez, Guè, Ernia, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani saranno in fuga attraverso il Bel Paese nella quarta stagione del popolare reality thriller. Prodotta da Endemol Shine Italy, la serie sarà disponibile su Prime Video nel 2024 (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

La foto del cast della 4 stagione di #CelebrityHunted – Caccia all’uomo: Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales, Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez, Guè, Ernia, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. Disponibile nel 2024 pic.twitter.com/cmJh89CE28 — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) June 13, 2023